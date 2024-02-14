Мужчина погиб на стройке в Кокшетау
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В Кокшетау на территории строящейся многоэтажки произошел пожар. Он был ликвидирован. Сообщается об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, пожар произошел на территории строящегося многоквартирного жилого дома в сторожевой железной будке. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Пожар ликвидирован. Были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС.
"На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина - несоблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов", - сообщили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060859-muzhchina-pogib-na-stroyke-v-kokshetau/