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Мужчина погиб на стройке в Кокшетау

Опубликовано:

Стройка
Строительство дома. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

В Кокшетау на территории строящейся многоэтажки произошел пожар. Он был ликвидирован. Сообщается об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, пожар произошел на территории строящегося многоквартирного жилого дома в сторожевой железной будке. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожар ликвидирован. Были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС.

"На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина - несоблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов", - сообщили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060859-muzhchina-pogib-na-stroyke-v-kokshetau/

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