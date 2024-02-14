Мужчина погиб на стройке в Кокшетау

В Кокшетау на территории строящейся многоэтажки произошел пожар. Он был ликвидирован. Сообщается об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, пожар произошел на территории строящегося многоквартирного жилого дома в сторожевой железной будке. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожар ликвидирован. Были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС.

"На месте пожара обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина - несоблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов", - сообщили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: