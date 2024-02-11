Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гид из Казахстана застрял на Эльбрусе и получил обморожение конечностей

Опубликовано:

Спецтехника
Спасательные работы на Эльбрусе. Фото: t.me/mchskbr

На высоте 5 тысяч километров на Эльбрусе спасатели из Кабардино-Балкарии помогли спуститься туристам из Казахстана и России, оба получили обморожение конечностей.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии, накануне поздним вечером в ведомство поступило сообщение о том, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, двое туристов попросили о помощи для спуска.

"На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 9 человек и 2 единиц техники. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", - отмечается в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

Буквально через час поисково-спасательные работы на горе Эльбрус были завершены.

"Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров (станция Гара-Баши), где они отказались от дальнейшей помощи", - позже сообщили в МЧС.

Между тем, как сообщает РИА Новости, по предварительной информации, в составе группы находились альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.

Согласно данным Большой российской энциклопедии, Эльбрус - вы­со­чай­ший гор­ный мас­сив в Ев­ро­пе и Рос­сии, на гра­ни­це рес­пуб­лик Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рия и Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сия.

Рас­по­ло­жен в Бо­ко­вом хреб­те Большого Кавказа. Эльбрус по­крыт лед­ни­ко­вым ком­плек­сом из 23 лед­ни­ков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060332-gid-iz-kazahstana-zastryal-na-elbruse-i-poluchil-obmorozhenie-konechnostey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.