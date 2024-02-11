Гид из Казахстана застрял на Эльбрусе и получил обморожение конечностей

На высоте 5 тысяч километров на Эльбрусе спасатели из Кабардино-Балкарии помогли спуститься туристам из Казахстана и России, оба получили обморожение конечностей.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии, накануне поздним вечером в ведомство поступило сообщение о том, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, двое туристов попросили о помощи для спуска.

"На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 9 человек и 2 единиц техники. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", - отмечается в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

Буквально через час поисково-спасательные работы на горе Эльбрус были завершены.

"Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров (станция Гара-Баши), где они отказались от дальнейшей помощи", - позже сообщили в МЧС.

Между тем, как сообщает РИА Новости, по предварительной информации, в составе группы находились альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.

Согласно данным Большой российской энциклопедии, Эльбрус - вы­со­чай­ший гор­ный мас­сив в Ев­ро­пе и Рос­сии, на гра­ни­це рес­пуб­лик Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рия и Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сия.

Рас­по­ло­жен в Бо­ко­вом хреб­те Большого Кавказа. Эльбрус по­крыт лед­ни­ко­вым ком­плек­сом из 23 лед­ни­ков.