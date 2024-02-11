Гид из Казахстана застрял на Эльбрусе и получил обморожение конечностей
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На высоте 5 тысяч километров на Эльбрусе спасатели из Кабардино-Балкарии помогли спуститься туристам из Казахстана и России, оба получили обморожение конечностей.
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии, накануне поздним вечером в ведомство поступило сообщение о том, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, двое туристов попросили о помощи для спуска.
"На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 9 человек и 2 единиц техники. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей", - отмечается в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.
Буквально через час поисково-спасательные работы на горе Эльбрус были завершены.
"Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров (станция Гара-Баши), где они отказались от дальнейшей помощи", - позже сообщили в МЧС.
Между тем, как сообщает РИА Новости, по предварительной информации, в составе группы находились альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана.
Согласно данным Большой российской энциклопедии, Эльбрус - высочайший горный массив в Европе и России, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Расположен в Боковом хребте Большого Кавказа. Эльбрус покрыт ледниковым комплексом из 23 ледников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060332-gid-iz-kazahstana-zastryal-na-elbruse-i-poluchil-obmorozhenie-konechnostey/