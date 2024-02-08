Мужчина в непогоду вышел на поиски скота, заблудился и погиб в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области двое мужчин вышли на поиски скота в непогоду, однако найти живым спасателям удалось только одного из них, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествие, как сообщается в Telegram-канале МЧС, случилось вчера, 7 февраля. По данным ведомства, двое мужчин 1975 и 1989 годов рождения вышли из села Керейт Тулькибасского района на поиски скота и заблудились из-за непогоды.

"В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области и местные жители (всего 48 человек), а также 4 единицы техники и 2 дрона.

Поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий. Поисковой группой один из граждан 1989 года рождения был найден живым в селе Шинбулак. К сожалению, гражданин 1975 года рождения найден без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть внимательнее к штормовым предупреждениям и, в случае ухудшения погоды, оставаться дома.

Ранее сообщалось о том, что женщина и ребенок 18 часов блуждали по заснеженной степи в Карагандинской области. Сегодня утром пропавшие были найдены в 6 км западнее от села Айыртас. Спасенные доставлены в центральную районную больницу села Актогай.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала Вас в здании:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.

Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге: