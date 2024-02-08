Женщина и ребенок 18 часов блуждали по заснеженной степи в Карагандинской области (видео)
Опубликовано:
18 часов провели в занесенной снегом степи женщина и 7-летний ребенок. Они заблудились из-за бурана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сегодня ночью, с 00.46, в Актогайском районе в селе Айыртас силами ДЧС проводились поиски женщины 1993 года рождения и ребенка 2017 года рождения.
Пропавшие вышли из дома вчера, 7 февраля, около двух часов дня в неизвестном направлении.
В 08.50 поисковой группой пропавшие были найдены в 6 км западнее от села Айыртас.
Спасенные доставлены в центральную районную больницу села Актогай.
"Следите за прогнозом погоды. В непогоду при метели опасно выходить из дома. В буране даже родной поселок становится незнакомым", - предупреждают спасатели.
Как действовать во время метели
На официальном сайте столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.
В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.
Если метель застала Вас в здании:
- Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
- Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.
- Старайтесь не выходить в одиночку.
Если Вы в дороге:
- Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
- При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059887-zhenschina-i-rebenok-18-chasov-bluzhdali-po-zasnezhennoy-stepi-v-karagandinskoy-oblasti-video/