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Женщина и ребенок 18 часов блуждали по заснеженной степи в Карагандинской области (видео)

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Спасатели нашли женщину с ребенком в заснеженной степи
Спасательная операция. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd/

18 часов провели в занесенной снегом степи женщина и 7-летний ребенок. Они заблудились из-за бурана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сегодня ночью, с 00.46, в Актогайском районе в селе Айыртас силами ДЧС проводились поиски женщины 1993 года рождения и ребенка 2017 года рождения.

Пропавшие вышли из дома вчера, 7 февраля, около двух часов дня в неизвестном направлении.

В 08.50 поисковой группой пропавшие были найдены в 6 км западнее от села Айыртас.

Спасенные доставлены в центральную районную больницу села Актогай.

"Следите за прогнозом погоды. В непогоду при метели опасно выходить из дома. В буране даже родной поселок становится незнакомым", - предупреждают спасатели.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.

В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала Вас в здании:

  • Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
  • Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.
  • Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге:

  • Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
  • При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
  • В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059887-zhenschina-i-rebenok-18-chasov-bluzhdali-po-zasnezhennoy-stepi-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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