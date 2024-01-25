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Девочка отошла от родителей и потерялась в Астане

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Девочка
Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии нашли и вернули ребенка родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Астане вчера, 24 января, войсковой наряд в составе начальника – рядового Буняда Музаффарова и патрульного рядового Жүрсіна Ерлікұлы в ходе несения патрульно-постовой службы в районе "Нұра" заметили 5-летнюю девочку, которая была одна.

Как выяснилось, ребенок отошел от родителей и потерялся.

"Мы сразу же доложили о найденной нами девочке по средствам связи дежурному по войсковым нарядам. По истечении 15 минут мама девочки уже прибыла и находилась возле нас. Затем мы передали ей ребенка", – рассказал рядовой Буняд Музаффаров.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2057597-devochka-otoshla-ot-roditeley-i-poteryalas-v-astane/

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