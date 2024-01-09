Машина с людьми провалилась под лед в Актюбинской области

В Актюбинской области на озере Шалкар утонул легковой автомобиль. Двое мужчин смогли выбраться из него самостоятельно. Третий найден спасателями погибшим, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ДЧС Актюбинской области, в Шалкаре 8 января в 15.52 утонул легковой автомобиль "ВАЗ-2110". Он оказался подо льдом на озере Шалкар. В салоне автомобиля находились трое мужчин.

Двое мужчин 1980 и 1971 года рождения смогли выбраться на берег своими силами. Спасатели разместили их в передвижном временном отопительном пункте. Медицинская помощь им не требовалась.

Третий мужчина 1972 года рождения утонул. В 17.45 сотрудники извлекли его тело.

В конце 2023 года внедорожник провалился под лед на озере в Акмолинской области. Рыбаки, ехавшие на Land Cruiser Prado, чуть не утонули вместе с автомобилем. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить машину с помощью специальной техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также двое мужчин ушли под лед в Костанайской области. Их спасли быстро прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, которым пришлось нырять в ледяную воду. Пострадавших забрала скорая помощь.

Меры безопасности на льду

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров для прохода людей и не менее 25 сантиметров для организации проезда автомобилей.

При нахождении на льду не допускается: