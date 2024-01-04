Депутат в Италии принес револьвер на новогоднюю вечеринку: был ранен человек

Депутата итальянского парламента Эмануэле Поццоло подозревают в том, что он ранил человека на новогодней вечеринке. Сам парламентарий утверждает, что выстрел сделал не он.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, на новогодней вечеринке в Италии был ранен родственник одного из охранников замминистра юстиции Андреа Дельмастро. Выстрел был произведен из револьвера, принадлежащего депутату парламента Италии от правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло.

"В ходе вечеринки народный избранник начал демонстрировать гостям небольшой револьвер, который неожиданно выстрелил. Пострадавший уже выписан из больницы после легкого ранения в ногу.

Местная прокуратура начала расследование, а итальянская оппозиция воспользовалась возможностью раскритиковать Поццоло и правящую партию", – говорится в сообщении.

Произошедшее прокомментировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

"Парламентарий Поццоло обладает разрешением на ношение оружия для самообороны. Каждый, кто владеет оружием, юридически и морально обязан делать это с ответственностью и серьезностью. Проблема произошедшего состоит в том, что кто-то повел себя безответственно. И тот, кто был безответственным, владел оружием", – заявила она на пресс-конференции.

Итальянский премьер добавила, что по ее запросу Поццоло предстанет перед партийной комиссией, по результатам заседания которой парламентарий может быть отстранен от членства в партии.

По данным Euronews, утром 1 января полиция обнаружила у подозреваемого следы пороха. Сам депутат признал, что пистолет принадлежал ему. Однако он утверждает, что не нажимал на курок, называя выстрел случайным.

Отметим, что партия "Братья Италии", как пишет Deutsche Welle, была основана Джорджией Мелони в 2014 году.