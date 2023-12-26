Женщина и девушка погибли при схожих обстоятельствах в Шымкенте и Сарыагаше

За последние два дня на юге Казахстана зафиксировали две смерти, предположительно, от отравления угарным газом - в Шымкенте погибла женщина, в Сарыагаше - девушка 16 лет, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, 25 декабря в Сарыагаше дежурный пожарной службы сообщил на пульт 104 о гибели девушки 2007 года рождения, предположительно, от отравления угарным газом.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выяснила, что в душевой комнате установлен проточный водонагреватель. Владельцы жилья, чтобы водонагреватель не замерз, отсоединили его от гофры дымохода. Форточка в ванной была закрыта, пишет издание.

Днем ранее, 24 декабря, в микрорайоне Кайтпас Шымкента была зарегистрирована смерть 52-летней женщины.

Прибывшая на место аварийная бригада также выявила нарушение условий монтажа газовых приборов.

"В помещении ванной комнаты размером установлен проточный водонагреватель. И хотя дымоотводящая труба-гофра выведена через стену на улицу, не были соблюдены требования по длине дымохода. На момент обследования в дымоходе проточного водонагревателя не было тяги", - говорится в материале.

Окончательные причины смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

На сайте МЧС РК говорится о важности соблюдения правил эксплуатации печи, ведь угарный газ не имеет запаха и цвета, но очень опасен для здоровья человека.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом необходимо:

использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям;

по возможности установить датчик угарного газа.

не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели полностью.

Наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, тошнота и рвота, головокружение, усталость и сонливость, боль в животе, одышка и затрудненное дыхание.

"Если вы подозреваете наличие угарного газа, немедленно выйдите из помещения и позвоните в службу спасения по номеру 112", - предупредили спасатели.