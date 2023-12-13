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Двое пастухов потерялись в метель и сильный мороз в степи Алматинской области

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Спасенные пастухи и сотрудники РОСО
Спасенные пастухи. Фото с места событий: МЧС РК

Спасатели Алматинской области в ночь на 12 декабря занимались поисками двух пропавших пастухов, которые заблудились в степи в сильный мороз и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

11 декабря поздним вечером спасателям поступило сообщение о том, что в Алматинской области потерялись два пастуха со стадом баранов, в Жамбыльском районе.

Была указана предположительная геолокация, но связи с потерявшимися не было.

Оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 10 человек и 1 кинологического расчет, выехала на поиски мужчин на трех единицах автотехники высокой проходимости.

Расстояние до места поисков составило 138 километров.

Только в 2:40 сотрудники РОСО приступили к поисковым работам в степи. Операция по поиску мужчин проводилась в сильный ветер, метель и мороз, отметили в МЧС.

Утром, в 9:55, спустя 7 часов поисков, спасатели нашли первого потерявшегося пастуха, а в 10:15 - второго.

К счастью, чабаны не замерзли и не пострадали, несмотря на погодные условия.

Как выяснилось, пастухи потеряли  в степи ориентир, поэтому заблудились.

Как отмечается на официальном сайте МЧС РК, сильные морозы, могут привести к увеличению количества техногенных пожаров, аварий, связанных с нарушениями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, нарушений в работе транспорта.

Также существует вероятность увеличения случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует при аномально низких температурах воздуха без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей.

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения – кольца, серёжки и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. В целом на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.

Пользуйтесь обувью, подошвы которой меньше скользят, а при необходимости наклейте на подошвы лейкопластырь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2050523-dvoe-pastuhov-poteryalis-v-metel-i-silnyy-moroz-v-stepi-almatinskoy-oblasti/

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