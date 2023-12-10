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30 лет независимости Казахстана

"Большое потрясение": скончался главный художник театра имени Лермонтова в Алматы

Опубликовано:

Владимир Кужель
Владимир Кужель. Фото: tl.kz

Ушел из жизни главный художник театра имени Лермонтова в Алматы, заслуженный деятель Казахстана Владимир Кужель, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт театра.

"Для тех, кто театру служит, безвременный уход из жизни Владимира Ивановича Кужеля – большое потрясение. Трудно поверить, еще труднее – осознать.

Как член художественного совета, мог подвергнуть критике работу коллег, но всегда по делу и не переходя на личности. О таких говорят "человек с характером", но как же болел Владимир Иванович Кужель за свой родной театр!

Художник-постановщик всегда соавтор режиссера. Он как второй пилот в кабине самолета, без него – как без рук.

Сценографию Владимира Кужеля неизменно отмечали критики на престижных театральных фестивалях, его спектаклям аплодировали зрители Казахстана, России, Южной Кореи… У него был свой фирменный стиль и узнаваемый почерк", – говорится в некрологе, размещенном на сайте театра.

Первой его работой в Театре имени Лермонтова был спектакль "Ребенок к ноябрю" по пьесе Жуховицкого, который получил признание театральной общественности города. Впоследствии он создал целую галерею постановок, которые отличались неординарным решением: "Кабала святош", "Гроза", "Свадьба Кречинского", «Цена", "Пока она умирала...", "Дядюшкин сон".

За работу в спектакле "Эзоп" Владимир Кужель в 2002 году был удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства.

Владимир Кужель был главным художником Национального академического русского театра драмы имени М. Лермонтова, заслуженным деятелем Казахстана, а также лауреатом Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства. Ему было 63 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2050064-bolshoe-potryasenie-skonchalsya-glavnyy-hudozhnik-teatra-imeni-lermontova-v-almaty/

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