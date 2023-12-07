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Падение лестницы с женщиной в старой двухэтажке Актобе заставило власти начать ремонт

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Дом, где обрушилась лестница
Старый дом. Кадр из видео: КТК

Ремонт начали делать в жилом доме в Актобе, где недавно обрушилась лестница вместе с жительницей этой двухэтажки, передает сайт телеканала КТК.

Люди требуют признать дом аварийным, но чиновники пока отказываются. На днях в этом доме чуть не произошла трагедия.

38-летняя Елена Новикова в обеденное время привела со школы дочку-первоклассницу и сразу же вышла в магазин. Но едва ступила на деревянную лестницу, земля стала уходить из-под ног.

"Если честно, мы ходили по одному. Я вот дочку пропустила, потом сама прошла. Когда я назад вышла, я наступила на первые две лестницы и должна была переступить, то есть мы переступали, но она оттуда уже начала падать. Я, естественно, ничего не смогла сделать", - рассказала пострадавшая.

Елена повредила позвоночник, а также получила ушибы и ссадины.

"У нас лестница пошатывалась. Конечно, не новая она. Но дело в том, что все время у нас дождь сильный в середине именно подъезда. И постоянно, как оттепель, так вода. Оно сгнило, можно сказать. Мы предупреждали, просили", - рассказала ее соседка.

Жильцы дома считают, что эту двухэтажку, построенную в 60-х годах, давно нужно снести. Однако прошлым летом здесь побывала комиссия. И специалисты пришли к выводу, что дом вовсе не аварийный. Чиновники согласились с этой позицией и посоветовали жильцам не скупиться на ремонт

Тем не менее, как отмечается в телесюжете, после инцидента с падением лестницы, власти нашли спонсоров.

"Согласно закону о жилищных отношениях, это общедолевая собственность. Жильцы должны сами содержать дом в надлежащем виде. Так как жители к нам обратились за помощью, мы сейчас с привлечением спонсоров готовы их обращение удовлетворить и сделать лестницу", - заявил замкаима района "Астана" в Актобе Жаксат Тулегенов.

В настоящий момент жильцы дома ходят между этажами по самодельному мостику. В акимате заверили, что лестницу отремонтируют в четверг.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2049551-padenie-lestnitsy-s-zhenschinoy-v-staroy-dvuhetazhke-aktobe-zastavilo-vlasti-nachat-remont/

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