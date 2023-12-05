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Лестница с женщиной обрушилась в жилом доме в Актобе (видео)

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Рухнувшая лестница
Рухнувшая лестница. Фото: diapazon.kz

В Актобе в жилом доме обрушилась лестница, когда по ней спускалась одна из жительниц. Пострадавшую госпитализировали в больницу, передает "Диапазон".

Как сообщает газета, в доме по улице Гагарина между этажами рухнула лестница, по которой спускалась местная жительница.

"Я выходила на работу и упала вместе с лестницей. Было страшно, я думала, что я легкие себе отбила. Дышать было тяжело. То ли шок, то ли от удара. Потом поняла, что что-то с левой ногой. Я начала кричать, соседи вызвали скорую", – рассказала пострадавшая.

По словам женщины, скорая помощь приехала на вызов спустя более получаса. Затем ее госпитализировали в БСМП.

Пострадавшая
Пострадавшая. Фото: diapazon.kz

Между тем жильцы со второго этажа не знают, как выходить на работу и школу.

"Мы теперь на работу не можем пойти, дети – в школу. Мы теперь заблокированы. Наверху живут мама с тремя детьми, я с ребенком, бабушка из соседней квартиры вышла в больницу, и я не знаю, как она зайдет", – сказала жительница второго этажа этого дома.

Отмечается, что жильцы данного дома давно обращались за помощью. По их словам, на лестницу было страшно наступать, местами ступеньки проваливались. Кроме того, в здании есть проблемы с крышей и электричеством из-за сильной течи.

В акимате города сообщили, в 2020 году жильцам дома по Гагарина помогли пройти техническую экспертизу дома, но в результате он был признан аварийным только частично. Тогда жителям дома предлагали программу термомодернизации, но они не согласились.

"Наши специалисты сразу выехали на место из жилиспекции. С жителями встретился аким района "Астана". Решаем вопрос с лестницей, позвали специалистов для ремонта, они сделали замеры. За два дня планируют сделать новую лестницу. Ее основа была из дерева, будут основу делать из железа", – рассказала пресс-секретарь акима города Айгуль Байменова.

Напомним, ранее в Актау плита обрушилась и проломила пол в строящемся доме.

В Алматы во время учебной тренировки опрокинулась пожарная автолестница. По данному факту назначена служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2049305-lestnitsa-s-zhenschinoy-obrushilas-v-zhilom-dome-v-aktobe-video/

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