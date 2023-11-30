Упала на голову: 13-метровая труба убила мужчину в Акмолинской области

13-метровая труба убила мужчину в Акмолинской области. По факту трагической гибели рабочего начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 28 ноября в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение о том, что при госпитализации в столичную больницу скончался 34-летний мужчина.

"Предварительно установлено, что погибший был разнорабочим на одном из предприятий по строительству инженерных сооружений. Во время проведения работ по монтажу трубопроводных сетей на голову мужчины упала пластиковая труба диаметром 280 сантиметров, длиной 13 метров", - пояснили в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, государственным инспектором труда проводится проверка.

Добавим, что согласно ч.3 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.