Астанчанин погиб при обрушении строительных лесов на объекте, расположенном в Акмолинской области. Трагический случай произошел 18 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что житель Астаны 1966 года рождения погиб при падении с высоты.

Мужчина работал на строящемся объекте и упал, когда обрушилась секция строительных лесов высотой 4 метра", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка государственным инспектором труда.

Добавим, что согласно ст.156 ч.3 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее мужчина погиб от удара током в Акмолинской области. Инцидент произошел на одном из предприятий Аршалынского района. Как рассказали в ДП региона, электрик-наладчик не отключил экскаватор от электропитания и получил поражение током в 6 тысяч вольт. По данному факту также было начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК.