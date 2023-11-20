Астанчанка попала в больницу после поездки на лифте

В одном из жилых комплексов Астаны на голову девушки упала железная конструкция. Полиция начала расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

О произошедшем сообщил Instagram-паблик vse_novosti_kz.

В посте говорится, что инцидент произошел 18 ноября в многоэтажке по улице Байтурсынова.

"На девушку в лифте обрушилась железная конструкция. Очевидцы показали перекрытие, которое свалилось на голову девушке со следами крови пострадавшей", - говорится в публикации.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию, сообщив, что пострадавшая доставлена в больницу.

"Столичными полицейскими в рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры по факту падения на голову жительницы столицы железного плафона для освещения лифта.

Отделом полиции УП района Алматы начато досудебное расследование по части 1 статьи 306 УК РК - "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - рассказали в полиции.

Мы также обратились за комментарием в Управление общественного здравоохранения Астаны.

Статьей 306 Уголовного кодекса РК установлено наказание за выпуск или продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Статьей также предусмотрена ответственность за неправомерную выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.

Если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то они наказываются штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если такое деяние повлекло за собой смерть человека, оно наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.