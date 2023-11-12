Хоккеист умер на льду во время матча в России

В российской столице во время матча любительской лиги "Стань хоккейной легендой" (SHL) скончался хоккеист. Он упал на лед и позднее скончался. Ему был 61 год.

Как сообщается в официальном Telegram-канале SHL, нападающий клуба "Армата" Михаил Янчишин скончался в субботу, 11 ноября, во время матча любительской лиги "Стань хоккейной легендой" в Москве.

"Сегодня в нашей спортивной семье стало на одного человека меньше. Во время матча "Фаворит" – "Армата" скончался игрок ХК "Армата" Янчишин Михаил. Хоккейная лига SHL выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила", – говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, хоккеисту стало плохо, он упал на лед и позднее скончался.

Мужчине был 61 год. У него была необходимая медицинская справка до сентября 2024 года и страховка до мая следующего года. В текущем сезоне хоккеист отметился 9 очками (5 голов и 4 передачи).

Напомним, в марте во время домашнего матча молодежной хоккейной команды "Кулагер" в Петропавловске стало плохо с сердцем болельщику Владимиру Бондаренко, он скончался.

В октябре в Петропавловске 18-летний парень во время игры упал на футбольном поле, его доставили в больницу, но спасти его не удалось, он скончался.

Позже стало известно, что трагедия произошла во время разминки. Карета скорой помощи прибыла на место за 4 минуты, футболиста доставили в детскую областную больницу, где врачи два часа пытались его спасти.