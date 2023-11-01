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30 лет независимости Казахстана

Еще одна семья найдена мертвой в Костанайской области

Опубликовано:

Дом в деревне
Дом. Иллюстративное фото: pexels.com

В селе Майском района имени Беимбета Майлина супруги погибли от отравления газом. Об этом сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, передает "Алау".

"Случай произошел уже с отравлением от природного газа. Мужчина и женщина также были обнаружены в собственном доме. Причина - открытые конфорки печи на сжижением газе", - пояснил Кайрат Касым.

Напомним, 30 октября в селе Лесное Костанайской области при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и был госпитализирован в районную больницу хозяин частного дома 1975 года рождения. При этом погибли его супруга 1984 года рождения и дети 2013, 2008 годов рождения.

Предварительная причина случившегося: отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты.

Что нужно делать, чтобы избежать трагедии

Спасатели напоминают правила безопасности:

  • визуально осмотрите печь и дымоход - при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;
  • на полу возле топочной дверцы установите металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;
  • на постоянной основе очищайте дымоход от сажи - не менее одного раза в два месяца, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;
  • категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;
  • запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника, это чревато отравлением угарным газом;
  • ни в коем случае не доверяйте топить печь детям, не оставляйте их наедине с топящейся печью;
  • при чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2043618-esche-odna-semya-naydena-mertvoy-v-kostanayskoy-oblasti/

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