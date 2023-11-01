Еще одна семья найдена мертвой в Костанайской области
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В селе Майском района имени Беимбета Майлина супруги погибли от отравления газом. Об этом сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, передает "Алау".
"Случай произошел уже с отравлением от природного газа. Мужчина и женщина также были обнаружены в собственном доме. Причина - открытые конфорки печи на сжижением газе", - пояснил Кайрат Касым.
Напомним, 30 октября в селе Лесное Костанайской области при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и был госпитализирован в районную больницу хозяин частного дома 1975 года рождения. При этом погибли его супруга 1984 года рождения и дети 2013, 2008 годов рождения.
Предварительная причина случившегося: отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты.
Что нужно делать, чтобы избежать трагедии
Спасатели напоминают правила безопасности:
- визуально осмотрите печь и дымоход - при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;
- на полу возле топочной дверцы установите металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;
- на постоянной основе очищайте дымоход от сажи - не менее одного раза в два месяца, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;
- категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;
- запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника, это чревато отравлением угарным газом;
- ни в коем случае не доверяйте топить печь детям, не оставляйте их наедине с топящейся печью;
- при чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2043618-esche-odna-semya-naydena-mertvoy-v-kostanayskoy-oblasti/