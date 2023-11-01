Еще одна семья найдена мертвой в Костанайской области

В селе Майском района имени Беимбета Майлина супруги погибли от отравления газом. Об этом сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, передает "Алау".

"Случай произошел уже с отравлением от природного газа. Мужчина и женщина также были обнаружены в собственном доме. Причина - открытые конфорки печи на сжижением газе", - пояснил Кайрат Касым.

Напомним, 30 октября в селе Лесное Костанайской области при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и был госпитализирован в районную больницу хозяин частного дома 1975 года рождения. При этом погибли его супруга 1984 года рождения и дети 2013, 2008 годов рождения.

Предварительная причина случившегося: отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты.

Что нужно делать, чтобы избежать трагедии

Спасатели напоминают правила безопасности: