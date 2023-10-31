Готовился к рождению пятого: о погибшем в подвале сантехнике рассказали жители ЖК в Актау

В Актау в подвале одного из домов скончался сантехник. Жители ЖК, в котором случилась трагедия, рассказали телеканалу "Астана" о погибшем мужчине – с их слов, он готовился стать отцом в пятый раз.

"Шок был, конечно, для нас: вот, вроде, только днем виделись, здоровались – и вот такое пишут. Для нас он был как родственник, для жителей нашего ЖК. Остался родственником. Соболезнуем семье. У каждого в памяти остался. У каждого. Необычный парень. Хороший был", – рассказала жительница Актау Кунзия Бихаева.

Одна из знакомых погибшего сантехника рассказала корреспонденту телеканала, что у 29-летнего мужчины остались вдова и четверо детей. Также пара готовилась к рождению пятого ребенка.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа. 29-летний мужчина умер от удара током. Назначена экспертиза. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 156 УК РК", – сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Между тем власти города отмечают, что работу КСК контролировать не имеют права, говорится в сюжете.

"Контроль за деятельностью частной компании в обязанности местного исполнительного органа не входит. У них есть свои учредители. Если люди сейчас будут возмущены действиями руководителя своего КСК, то они вправе самостоятельно его поменять", – сказал руководитель отдела жилищной инспекции акимата Актау Нурадин Кучербаев.

В КСК гибель сотрудника не прокомментировали, ссылаясь на занятость подготовкой к похоронам. Жители ЖК рассказали, что они всем домом собирали деньги на финансовую поддержку семье погибшего сантехника.

Напомним, в минувшую субботу сотрудник коммунальной службы скончался после удара током в одном из жилых комплексов Актау. Он умер до приезда врачей.

Тогда сообщалось, что в момент гибели мужчина работал в подтопленном подвале одного из домов в 17-м микрорайоне.

Добавим, что, согласно статье 156 УК РК, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.