Сантехник умер в результате несчастного случая в подвале дома в Актау
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Сотрудник коммунальной службы скончался после удара током во время работы в подтопленном подвале в одном из жилых комплексов Актау. Он умер до приезда врачей, передает Lada.kz.
Сантехник скончался после удара током во время работы в подтопленном подвале одного из домов в 17 микрорайоне Актау. По словам охранника ЖК, мужчина погиб до приезда медиков. Работы сотрудник коммунальной службы проводил вчера, 28 октября, примерно в 17:00.
По информации издания, у погибшего мужчины осталось четверо детей.
Факт гибели сантехника подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области, работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 12 октября вечером в Алматы от удара током на электроопоре погиб мужчина. В Сети появилось видео с места происшествия. В полиции рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК.
Позже выяснилось, что погибший не был электриком. В "Алатау Жарык Компаниясы" тогда сообщили, что цель нахождения мужчины на опоре неизвестна.
До этого такой же трагический случай произошел на одном из предприятий в Акмолинской области – мужчина скончался от удара током.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2043004-santehnik-umer-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-v-podvale-doma-v-aktau/