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Сантехник умер в результате несчастного случая в подвале дома в Актау

Опубликовано:

Машина скорой помощи едет по дороге
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудник коммунальной службы скончался после удара током во время работы в подтопленном подвале в одном из жилых комплексов Актау. Он умер до приезда врачей, передает Lada.kz.

Сантехник скончался после удара током во время работы в подтопленном подвале одного из домов в 17 микрорайоне Актау. По словам охранника ЖК, мужчина погиб до приезда медиков. Работы сотрудник коммунальной службы проводил вчера, 28 октября, примерно в 17:00.

По информации издания, у погибшего мужчины осталось четверо детей.

Факт гибели сантехника подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области, работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 12 октября вечером в Алматы от удара током на электроопоре погиб мужчина. В Сети появилось видео с места происшествия. В полиции рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК.

Позже выяснилось, что погибший не был электриком. В "Алатау Жарык Компаниясы" тогда сообщили, что цель нахождения мужчины на опоре неизвестна.

До этого такой же трагический случай произошел на одном из предприятий в Акмолинской области – мужчина скончался от удара током.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2043004-santehnik-umer-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-v-podvale-doma-v-aktau/

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