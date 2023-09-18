Мужчина потерял в болоте обувь и едва не замерз в лесу в ВКО (видео)

В городе Риддер в Восточно-Казахстанской области у заблудившегося в лесу мужчины отказала нога и он не смог сам выйти на дорогу, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС ВКО.

Как рассказали в ДЧС, спасателям Риддера поступил экстренный вызов о том, что в лесу потерялся мужчина. Незамедлительно была организована поисковая группа из сотрудников спасательно-поисковой части и полиции.

Место поиска было определено по словам тех, кто вместе с потерявшимся ходил в лес.

Спасатели прочесывали местность, кричали, звали мужчину и нашли его в 4 км от дороги. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться, ​поэтому его транспортировали до автомобиля.

"По словам потерявшегося, он отбился от группы и ​попал в болотистую местность, где потерял обувь. Ночевал​ в холодном лесу – там замерзла и отказала нога, из-за чего дальнейшее передвижение самостоятельно не представлялась​ возможным.

Все это произошло в 23 км от города. Хорошо, что о​ местонахождении знали его товарищи и вовремя обратились ​за помощью", – рассказали в департаменте.

В итоге спасатели помогли мужчине спуститься с горы и добраться до города. После осмотра врачей от госпитализации он отказался.​

Спасатели советуют перед тем, как отправиться в лес или в горы, сообщить близким или друзьям, куда именно вы идете и сколько продлится ваш поход.​

"Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени Вы не вернулись, Вас обязательно начнут искать. Помните об этом!" – отмечают спасатели.

Кроме того, в ДЧС дали следующие рекомендации казахстанцам, собирающимся в горы или лес:

обязательно возьмите с собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду;

спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя;

если Вы поняли, что потерялись, то самое разумное – остановиться. Ни в коем случае не садись на землю или камень, поскольку в лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение из мха и веток и только тогда садитесь.

Если вы заблудились или потерялись ваши близкие или знакомые, сообщите об этом на телефон спасения 101 или 112.