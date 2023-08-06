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Мужчину унесло течением реки Иртыш в ВКО

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Спасательный круг
Спасательный круг. Иллюстративное фото: pexels.com

В Усть-Каменогорске в районе садового товарищества "Восточник-3" мужчину унесло течением реки Иртыш. Спасатели пришли на помощь тонущему, передает официальный сайт ДЧС ВКО.

"Мужчину унесло течением реки Иртыш.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись на лодке сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина 1987 года рождения успел ухватится за корягу, спасатели, добравшись до терпящего бедствие, аккуратно вытащили его из воды и благополучно доставили на спасательную станцию. После этого его осмотрели врачи.

Спасатели напомнили о соблюдении мер безопасности на воде:

  • не купайтесь в необорудованных местах;
  • не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
  • не переоценивайте свои силы и не заплывайте далеко.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, ранее три человека едва не утонули в Каспийском море, купаясь в необорудованном месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2031437-muzhchinu-uneslo-techeniem-reki-irtysh-v-vko/

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