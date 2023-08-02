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Три человека едва не утонули в Каспийском море

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Спасательный круг
Спасательный круг. Иллюстративное фото: Three Images / Getty Images

В Актау 1 августа три человека едва не утонули в Каспийском море, купаясь в необорудованном месте, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

"При несении дежурства мобильного спасательного поста ДЧС Мангистауской области спасателями оперативно-спасательного отряда спасены три человека, которые купались в необорудованном месте для купания", – говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, причиной происшествия послужила недооценка собственных сил.

Ранее спасатели напомнили правила безопасности на воде:

  • не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
  • не нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • купаться в специально отведенных для этого местах;
  • не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
  • категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
  • ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться.

Напомним, в Мангистауской области спасатели, чиновники и волонтеры ищут мужчину, пропавшего 29 июля у Каспийского моря. К поискам привлекли вертолет, катера и около 20 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2030909-tri-cheloveka-edva-ne-utonuli-v-kaspiyskom-more/

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