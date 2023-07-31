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30 лет независимости Казахстана

Женщина уплыла на надувном матрасе так далеко, что ей понадобилась помощь спасателей в ЗКО

Опубликовано:

Спасенная на озере женщина
Спасенная женщина. Фото: ДЧС ЗКО

Женщину на надувном матрасе спасли на озере Шалкар сотрудники ДЧС ЗКО - отдыхающая отплыла далеко от берега, сообщается в официальном профиле ведомства в Instagram.

Инцидент произошел накануне, 30 июля, вечером, примерно в 19:20. Сотрудниками оперативно-спасательного отряда ДЧС региона была спасена женщина, которая плавала на надувном матрасе. Во время отдыха она отплыла далеко от берега.

Сотрудники ДЧС ЗКО призвали быть острожными на водоемах.

В ведомстве отметили, что с начала купального сезона в регионе погибли шесть человек, а по всему Казахстану - 78, в том числе 21 ребенок.

На официальном сайте МЧС РК опубликованы требования правил безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:

  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.

"Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы", - отметили в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2030625-zhenschina-uplyla-na-naduvnom-matrase-tak-daleko-chto-ey-ponadobilas-pomosch-spasateley-v-zko/

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