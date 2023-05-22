Шестилетний ребенок погиб, выпав из окна 8-го этажа, в Павлодаре

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Павлодаре – прибывшие на место медики констатировали смерть, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области.

По информации медиков, 21 мая после 20:00 к ним поступил вызов – шестилетний мальчик упал с высоты 8-го этажа из дома по улице Чокина в Павлодаре.

"Медики скорой помощи доехали до места за 4 минуты. Ребенок 2017 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, что это уже не первый несчастный случай в Павлодаре, связанный с падением детей с высоты.

В середине апреля трехлетний мальчик погиб, выпав из окна 9-го этажа по улице Толстого. Позже стало известно, что ребенок оперся на москитную сетку. В тот вечер за ним присматривал дедушка.

Как уберечь ребенка от падения из окна?

Представители МВД на своем официальном сайте отмечали, что обеспокоены участившимися выпадениями из окон детей младшего возраста.

"Дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их", – отметили в ведомстве.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.

Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.

Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

Не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.

Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон.

Важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца – жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", – подчеркнули правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2021577-shestiletniy-rebenok-vypal-iz-okna-i-razbilsya-v-pavlodare/