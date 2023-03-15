Волк укусил 10-летнюю девочку в зоопарке Усть-Каменогорска

Волк. Иллюстративное фото: Staffan Widstrand/Getty Images

Родители 10-летней девочки заявили, что их ребенка в зоопарке Усть-Каменогорска укусил волк. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции ВКО.

По словам родителей, 11 марта текущего года хищник укусил 10-летнюю девочку за палец, когда она решила погладить животное, пишет YK-news.kz.

Родители пострадавшего ребенка считают, что сотрудники зоопарка должны усилить меры безопасности.

В свою очередь в зоопарке заявили, что сам момент укуса сотрудники не видели.

"После произошедшего родители не обратились ни к администрации, ни к охране. Мы могли бы вызвать скорую помощь на месте. К тому же у нас обученные сотрудники и окажут помощь в любых ситуациях. Заявление в полицию они тоже написали не сразу", - заявила биолог отдела фауны и края областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Юлия Павленко.

По ее словам, в зоопарке проживают три волка, и у всех вольеры с усиленной защитой.

Как сообщили полицейские корреспондентам издания, в Левобережный ОП поступило заявление от мамы пострадавшей о том, что она имеет претензии к сотрудникам зоопарка.

Тем не менее стражи порядка отметили, что в этом случае нет состава какого-либо правонарушения.

Заявительнице рекомендовали обратиться в судебные органы в частном порядке.

Корреспонденты отметили, что в зоопарке существуют определенные правила поведения для посетителей, также висят предупреждающие таблички.

Что делать, если вас укусило животное?

На официальном сайте КСЭК говорится, первое, что сделать необходимо, это немедленно промыть место укуса мылом. Мыть надо интенсивно, в течение 10 минут. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца. Не нужно прижигать раны.

После этого нужно сразу же обратиться за медицинской помощью в ближайший медицинский пункт. В поликлинике будет проведен курс профилактических прививок бесплатно.

Прививки - надежное средство, предотвращающее заболевание бешенством у зараженных людей, они безболезненны, легко переносятся.

В период иммунизации рекомендуется усиленное, богатое белками и витаминами питание, следует избегать переохлаждения, перегревания, переутомления организма, а также воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Необходимо помнить, что люди, заболевшие бешенством, неизбежно погибают. Заболевание неизлечимо, но его можно предотвратить введением вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2013042-volk-ukusil-10-letnyuyu-devochku-v-zooparke-ust-kamenogorska/