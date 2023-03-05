Мужчина едва не погиб из-за кусочка помидора в СКО

Помидор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Северо-Казахстанской области едва не погиб из-за кусочка помидора - пожилой мужчина подавился во время ужина, сообщает МИА "Казинформ".

В центре скорой медицинской помощи корреспондентам издания сообщили, что вызов поступил вечером. Обратившаяся женщина рассказала, что ее 77-летний отец упал во время ужина - он потерял сознание и начал задыхаться.

"При осмотре состояние пациента было крайне тяжелое, обусловленное критической гипоксией. Уровень сатурации 30%. Гипоксическая кома. Незамедлительно начали прием Геймлиха, кратностью до 10 раз поочередно", - сообщили медики.

Им удалось извлечь из дыхательных путей пострадавшего кусочек помидора, который едва не стал причиной его смерти.

После мужчину транспортировали в многопрофильную областную больницу на аппарате ИВЛ. Подъем сатурации возрос до 94%.

Отметим, что на официальном сайте РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" описано, что нужно делать, если инородное тело застряло в горле.

Для того чтобы оказать первую помощь при попадании инородного тела в глотку, гортань, верхние дыхательные пути, нужно применить прием Геймлиха.

Пострадавшего нужно развернуть спиной и плотно обхватить руками между пупком и верхней половиной живота. Резким движением снизу вверх нужно нажать несколько раз на указанный участок. Таким образом, сокращается объем грудной клетки, в результате чего инородное тело может вылететь в ротовую полость.

Важно действовать осторожно и сразу извлекать предмет изо рта, ведь он может обратно попасть внутрь: первое, что стремится сделать пострадавший в такой ситуации, - вдохнуть как можно больше воздуха.

Если человек потерял сознание, то необходимо оказывать помощь в положении лежа следующим образом:

садимся на ноги пострадавшего;

двумя руками нажимаем на тот же участок – между пупком и верхней половиной живота снизу вверх;

делаем несколько резких толчков.

Также у потерявшего сознание человека из-за дыхательной недостаточности может развиться сердечная недостаточность, то есть остановка сердца.

В таких случаях, нужно приступать сразу к компрессиям на сердце, так как необходимо восстановить кровообращение и не дать мозгу погибнуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2011775-muzhchina-edva-ne-pogib-iz-za-kusochka-pomidora-v-sko/