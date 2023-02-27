Подростков эвакуировали со льда на Иртыше

Люди на люду. Кадр из видео: instagram.com/qaz.pavlodarnews.kz

В Павлодаре пятеро подростков вышли на тонкий лед на реке Иртыш. Спасатели провели эвакуацию детей, после чего все дети были доставлены на спасательную станцию, передает издание Pavlodarnews.kz.

Видео происшествия также появилось и в Instagram-аккаунте издания.

На кадрах видно, как несколько фигур ходят по льду, а затем все больше отдаляются от берега.

По данным издания, на опасную прогулку вышли пятеро подростков – 14-ти, 13-ти и 12-ти лет, а также двое 11-летних мальчиков.

"Детей заметили на центральном пляже во время патрулирования. Они уже дошли почти до середины Иртыша. Сейчас выходить на лед очень опасно", – сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Серик Шериязданов.

Отмечается, что всех пятерых подростков эвакуировали со льда и доставили на спасательную станцию.

По словам Шериязданова, с началом оттепели на поверхности льда начал таять снег, а потому лед становится хрупким из-за талой воды. Даже при толщине 50 сантиметров он может не выдержать вес человека.

Подчеркнем, что, как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, одна из самых серьезных проблем на сегодняшний день – это нарушение правил ходьбы по льду. В связи с этим важно строго соблюдать основные правила безопасности. В частности:

не находиться на льду группой;

не выходить на лед в плохую погоду и в темное время суток;

избегать трещин и щелей;

не позволять детям играть на льду и не оставлять их без присмотра на льду без присмотра родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2010913-podrostkov-evakuirovali-s-tonkogo-lda-na-irtyshe-video/