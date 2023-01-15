Мальчик едва не лишился пальца из-за кольца в ВКО
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Спасатели помогли мальчику, чей палец застрял в железном кольце. Они раскусили украшение, чтобы освободить палец, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.
Инцидент произошел в Усть-Каменогорске -13-летний подросток надел кольцо на палец и не смог его снять даже с помощью родителей.
Палец опух, поэтому мама и папа обратились за помощью к специалистам.
Прибывшие сотрудники специализированного отряда сумели успокоить подростка и с помощью инструментов раскусили кольцо. Мать мальчика в этот момент находилась рядом.
В департаменте по ЧС напомнили родителям об ответственности за детей. Оставленные без присмотра дети, как отметили спасатели, часто попадают в несчастные случаи. Мам и пап призвали проводить разъяснительные беседы с детьми о мерах безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2005381-malchik-edva-ne-lishilsya-paltsa-iz-za-koltsa-v-vko/