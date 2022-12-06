Сельский аким в Алматинской области рассказал о спасении им людей от трагедии

Баллон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Шенгельдинского сельского округа Максат Жазиев вытащил из горящего дома газовый баллон. Инцидент произошел сегодня, 6 декабря, утром, сообщается в официальном Instagram-аккаунте акимата Алматинской области.

По информации ведомства, Жазиев утром направлялся на работу, когда увидел, что в одном из домов произошел пожар. Он решил оказать помощь.

Из горящего дома ему удалось вынести баллон. По словам акима, ему помог мужчина, который оказался рядом. После они, дожидаясь пожарных, сдерживали огонь поливая из шланга.

Владельцы дома, где произошел пожар, выразили чиновнику благодарность за проявленную храбрость.

На днях мы рассказывали о том, что в селе Актогай Павлодарской области взорвался 5-литровый газовый баллон, в результате часть дома была разрушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2000382-selskiy-akim-v-almatinskoy-oblasti-rasskazal-o-spasenii-im-selchan/