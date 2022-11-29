Более 150 человек попали в больницу из-за гололеда в Таразе. Четверо нуждаются в операции

Гололедица в Таразе. Кадр из видео: КТК

В Таразе сегодня работы прибавилось у сотрудников травмпунктов – из-за гололеда за медицинской помощью обратилось более сотни жителей города. Нескольких человек госпитализировали с переломами и черепно-мозговыми травмами, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, после прошедшего накануне дождя и мороза к утру в Таразе все покрылось ледяной коркой. До работы или школы благополучно удалось дойти не всем. Около 160 человек, 41 из которых дети, попали в больницу с ушибами, растяжениями и даже переломами. Четверым в итоге нужны операции.

"Госпитализировано было шесть человек. Из них двое – в нейрохирургическое отделение, то есть это закрытые черепно-мозговые травмы головы, сотрясение головного мозга. В травматологическое отделение было госпитализировано четверо. Из них одна пациентка с переломом бедра, перелом бедра, который нуждается в оперативном лечении. Переломом обеих лодыжек, которые также нуждаются в оперативном лечении. Перелом средней трети плеча и перелом ключицы", – сообщил заведующий травмпунктом Городской многопрофильной больницы города Тараза Нуржан Абдраимов.

Подчеркивается, что гололедица скорректировала маршрут многих автолюбителей не только в городе, но и за его пределами. Полицейским даже пришлось перекрыть трассу в сторону Шымкента. Но без происшествий не обошлось.

"На территории Жамбылской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Из них семь механических. В результате аварий 10 человек получили различные травмы легкой степени. Назначены необходимые экспертизы по установлению причин ДТП", – рассказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Впрочем, коммунальные службы как могли исправляли природные проделки. А к обеду – при естественном теплом южном климате – ледяная корка оттаяла сама. Правда, синоптики в ближайшие дни вновь прогнозируют дождь, снег, мороз и ветер.

Источник: КТК

Как обезопасить себя во время гололеда

В связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz.При гололеде необходимо:

Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1999472-bolee-150-chelovek-popali-v-bolnitsu-iz-za-gololeda-v-taraze-chetvero-nuzhdayutsya-v-operatsii/