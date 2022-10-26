Спасатели вызволили кошку, застрявшую под мостом в ВКО

Спасатель со спасенной кошкой. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В восточноказахстанском городе Шемонаихе спасатели помогли кошке, застрявшей под мостом. О произошедшем сообщается на официальной Instagram-странице Департамента по ЧС ВКО.

Как рассказали в ДЧС, 25 октября к ним за помощью обратились волонтеры-зоозащитники. Они просили помочь кошке, каким-то образом оказавшейся на перекладине под мостом. Сначала волонтеры пытались помочь четвероногому сами, но поняли, что не справятся, и обратились к спасателям.

"Сотрудники службы ЧС спустились при помощи альпинистского снаряжения к "зоне опасности" и успешно достали мяукающего "заложника", передав его заботливым волонтерам", — говорится в сообщении департамента.

Спасатели отмечают, что в последнее время животные стали чаще попадать в экстренные ситуации. Так, на прошлой неделе спасатели вызволили из скважины породистого щенка, застрявшего там, а летом в Алтае несколько щенков застряли под бетонными плитами. Для их спасения также понадобилась помощь сотрудников ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1994272-spasateli-vyzvolili-koshku-zastryavshuyu-pod-mostom-v-vko-video/