Собаки отравились неизвестным веществом в одном из парков Караганды

Собака. Иллюстративное фото: pexels.com

На территории одного из парков в Караганде были зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом, сообщает Управление парками и скверами города в своем официальном Instagram-аккаунте.

"На территории парка, в районе березовой рощи, зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом. Силами сотрудников парка ведем осмотр территории на предмет нахождения отравленных продуктов (куски мяса, колбасы, сахар-рафинад и т.д.)", — сообщили в управлении.

Посетителей парка призвали не выкидывать найденные подозрительные предметы в урну, а обратиться с находкой к сотрудникам парка. Также было рекомендовано пристально следить за детьми и в целях безопасности не брать подозрительные предметы в руки, а воспользоваться пакетом.

Сообщается, что администрация городского парка уже обратилась в полицию для дальнейших разбирательств по данному инциденту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1993667-sobaki-otravilis-neizvestnym-veschestvom-v-odnom-iz-parkov-karagandy/