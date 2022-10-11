"Не мог пошевелиться из-за боли": подросток сутки пролежал в степи в Актюбинской области

Степь. Иллюстративное фото: pexels.com

17-летний парень не мог пошевелиться из-за боли и сутки провел посреди степи в Актюбинской области. Подростка нашли с помощью дрона, у него было переохлаждение и истощение, передает КТК.

Молодой человек выехал на мотоцикле искать скот, но пропал сам. На его поиски отправились три спасателя, 10 полицейских и волонтеров, а также 35 жителей села.

В первый день юношу искали с восьми вечера до полуночи. С рассветом вновь пошли по следам пропавшего и спустя пару часов обнаружили его в лесополосе, неподвижно лежащим на земле.

Выяснилось, что из-за боли в животе он не смог передвигаться и провел всю ночь под открытым небом.

"С помощью дрона был найден парень 2004 года рождения в 10 километрах от села Мартук. Находился в сознании на земле. Жаловался на острую боль в животе, от которой не мог двигаться", - рассказал инженер управления ДЧС Актюбинской области Акылбек Успанов.

В настоящее время состояние подростка стабильное. Врачи осмотрели его и уже выписали.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1992039-ne-mog-poshevelitsya-iz-za-boli-podrostok-sutki-prolezhal-v-stepi-v-aktyubinskoy-oblasti/