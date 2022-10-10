Туристы потерялись ночью в Чарынском каньоне

Туристы. Иллюстративное фото: MesquitaFMS / Getty Images

Потерявшуюся группу туристов в Чарынском каньоне отыскали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС РК.

Минувшим вечером в отделение РОСО сообщили, что туристы, которые отправились в Долину замков в Чарынском каньоне, нуждаются в помощи.

Семь спасателей, в том числе один кинологический расчет, в 23:00 выехали на поиски попавших в беду туристов.

Ночью 10 октября, примерно в 03:30, сотрудники спасательного отряда прибыли на место вызова. В течение 4 часов специалистами была обследована территория протяженностью 5 км от начала маршрута движения туристов вдоль реки Чарын.

Сегодня в 08:30 спасатели РОСО обнаружили группу туристов.

Как уточнили в пресс-службе РОСО, гид находился вместе с потерявшимися туристами. В медицинской помощи спасенные не нуждались. Их проводили до безопасного места - автобуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1991888-turisty-poteryalis-nochyu-v-charynskom-kanyone/