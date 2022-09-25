Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

47-летний участник "Алматы марафона", проходящего сегодня, 25 сентября, в южной столице, скончался после финиша. Об этом сообщается на сайте "Алматы марафон".

Сообщается, что мужчина пробежал дистанцию в 10 километров.

Как рассказал главный врач соревнований, дежуривший на финише, Оразбек Сахов, участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики.

"Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры, далее сердечно-легочная реанимация проводилась совместно с сотрудниками станции скорой помощи.

Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи", - сообщил Сахов.

К сожалению, спасти бегуна не удалось - в 10:15 была констатирована смерть.

Причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Он участвовал в апреле прошлого года в Алматинском полумарафоне в дистанции на 10 км.

"Организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Они окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1989487-uchastnik-almaty-marafona-skonchalsya-posle-finisha/