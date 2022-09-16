Водителя большегруза насмерть зажало между грузовиком и столбом в Балхаше

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Трагический инцидент произошел в Балхаше - мужчину насмерть зажало между грузовым авто, у которого отказали тормоза, и столбом автостоянки, сообщает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от департамента полиции Карагандинской области, 60-летний водитель грузовика MAN занимался разгрузкой товара из грузовика. Внезапно у большегруза отказали тормоза. Мужчина попытался своими силам остановить тронувшийся автомобиль.

В результате его зажало между машиной и столбом ограждения открытой автостоянки. От полученных травм он погиб на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по факту смерти лица по нулевой статье. Тело направлено на экспертизу", - заключили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988266-voditelya-bolshegruza-nasmert-zazhalo-mezhdu-gruzovikom-i-stolbom-v-balhashe/