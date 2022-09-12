Внезапно стало плохо: велосипедист умер на дороге в Алматы
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В социальных сетях распространилась информация о том, что в Алматы велосипедисту внезапно стало плохо на дороге и он скончался. Стражи порядка прокомментировали случившуюся трагедию, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.
В публикации говорится о том, что инцидент произошел на пересечении улиц Отеген батыра и Жубанова.
По сообщению Управления полиции Ауэзовского района города Алматы, данный факт официально зарегистрирован.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти велосипедиста.
По предварительным данным, погибшему мужчине стало плохо за рулем велосипеда во время движения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1987358-vnezapno-stalo-ploho-velosipedist-umer-na-doroge-v-almaty/