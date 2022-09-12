Внезапно стало плохо: велосипедист умер на дороге в Алматы

Фото с места событий: t.me/POLICE_of_KZ

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Алматы велосипедисту внезапно стало плохо на дороге и он скончался. Стражи порядка прокомментировали случившуюся трагедию, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

В публикации говорится о том, что инцидент произошел на пересечении улиц Отеген батыра и Жубанова.

По сообщению Управления полиции Ауэзовского района города Алматы, данный факт официально зарегистрирован.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти велосипедиста.

По предварительным данным, погибшему мужчине стало плохо за рулем велосипеда во время движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1987358-vnezapno-stalo-ploho-velosipedist-umer-na-doroge-v-almaty/