8-летней девочке провели трепанацию черепа после игры на детской площадке в Павлодаре

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

В Павлодаре 8-летняя девочка попала в больницу после того, как упала с горки, которую жильцы считают аварийной. По словам мамы ребенка, жители несколько лет просят демонтировать конструкцию, однако в КСК и ЖКХ не реагируют, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина рассказала, что несчастный случай произошел 31 августа на детской площадке по улице Бухар Жырау в Павлодаре.

8-летняя школьница упала со старой горки. Гуляла вместе с другими детьми, которые и позвали взрослых на помощь.

С места ребенка госпитализировали, выявили кровоизлияние в мозг. Пришлось проводить трепанацию черепа. Мама девочки уверяет, что обращения по демонтажу старой конструкции были неоднократными.

"Неоднократно с жильцами обращались в КСК и ЖКХ по поводу демонтажа данной горки, так как на ней действительно калечатся дети. А воз и ныне там. Нас не слышат, игнорируют. Сколько еще должно пострадать детей, чтобы обратили внимание?" - возмущается Алена Иванина.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

По информации медиков, состояние девочки сейчас стабильное. Без оперативного вмешательства обойтись не удалось.

"Благодаря тому, что обратились сразу и сама гематома удалена была вовремя, думаю, что тяжелых последствий не должно остаться. Реабилитационный период будет проходить какое-то время в нашем стационаре, в дальнейшем будет лечиться амбулаторно", - сообщил заместитель директора Павлодарской детской областной больницы Омирзак Хаиргельдин.

По словам местных жителей, горка стоит в их дворе около 50 лет и уже давно представляет опасность. Говорят, что постоянно отгонять детей просто не получается. К тому же им обещали новую игровую зону, однако поставили лишь тренажеры.

"На группу пятиэтажных домов по улице Бухар Жырау, 9, 11, 13, 16, 17, 19 в текущем году были установлены две детские игровые площадки, а именно во дворах 15 и 17 домов. На месте установки новых площадок демонтаж старых конструкций производится по официальным заявкам КСК или коллективному обращению жителей.

В 90% случаев жители выступают против вывоза данных конструкций и просят сохранить эти элементы. Официального обращения по горке во дворе дома по улице Бухар Жырау, 13 в отдел ЖКХ не поступало", - пояснила руководитель пресс-службы акима Павлодара Салтанат Акимбекова.

Между тем после обращения корреспондента NUR.KZ в городской акимат работники КСК занялись демонтажем горки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1987073-8-letney-devochke-proveli-trepanatsiyu-cherepa-posle-igry-na-detskoy-ploschadke-v-pavlodare/