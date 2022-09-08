Трехлетняя девочка попала под лезвие газонокосилки в СКО. Ребенка удалось спасти

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На севере Казахстана маленькая девочка попала под лезвие газонокосилки, с которой играл ее шестилетний брат. Девочке разрезало живот и некоторые внутренние органы. К счастью, медикам удалось спасти жизнь ребенка, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в одном из сел Северо-Казахстанской области.

В злополучный день шестилетний мальчик играл с триммером, которым косят траву, а младшая сестра находилась рядом. Отмечается, что лезвие косилки прошлось по ее животу. Самыми страшными оказались травмы внутренних органов.

Как рассказали родители девочки, что в момент трагедии уже темнело, и мальчик просто не заметил сестру.

Медики сообщили, что спасти ребенка, помогло то, что сельские врачи не растерялись при такой редкой и страшной травме. В районной больнице девочке смогли сохранить жизнь до приезда бригады из детской областной.

Хирург, анестезиолог и реаниматолог, прибывшие санитарной авиацией, проводили операцию шесть часов. Только после того как состояние маленькой пациентки стабилизировали, ее удалось перевезти в Петропавловск.

Сейчас трехлетняя девочка находится в реанимации. Дальше ее отправят на лечение в столичный Научный центр материнства и детства. Медики не исключают, что малышке предстоят еще операции.

"Желудок был вообще пополам разделенный. Печень – кусок правой доли отдельно лежал в животе. Удалось сшить, восстановить полностью, собрать, так можем сказать, желудок. Это крайне редко. Это практически в основном бывает невозможно. Мы призываем всех родителей очень бдительно и очень серьезно относиться, быть внимательным к детям", – сообщил и. о. главного врача Многопрофильной детской областной больницы Нурлан Айманов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986902-trehletnyaya-devochka-popala-pod-lezvie-gazonokosilki-rebenka-udalos-spasti/