Сбежавшая собака напала на павлодарца и загрызла его кур

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Сбежавшая от хозяина собака напала на человека в Павлодаре – животное забралось на территорию частного дома. Подробности сообщили сотрудники областной ветеринарной станции.

Поначалу мужчина посчитал животное бродячим, пишет издание Pavlodarnews.kz.

7 сентября в полицию сообщили о нападении бродячей собаки на человека по улице Актогайская, об этом заявили на ветстанции.

Пес забрался на территорию частного дома и загрыз кур пострадавшего мужчины.

"На место вместе с участковым выехал сотрудник службы отлова станции. Они установили, что собака не была бродячей, а сбежала со двора соседнего дома", - заявили ветеринары.

Животное посадили на привязь, добавили они.

Подчеркивается, что за нарушение правил содержания и выгула домашних животных владельцу выписали административный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986883-sbezhavshaya-sobaka-napala-na-pavlodartsa-i-zagryzla-ego-kur/