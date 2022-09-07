Тело погибшей после наезда катера нашли в Павлодарской области

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В 10 километрах от места трагедии нашли тело 40-летней женщины, погибшей после наезда катера в Павлодаре. Спасатели обследовали 100 километров поверхности Иртыша, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, поиски вели почти 4 суток. Как рассказали в ДЧС, женщина сначала получила травмы, несовместимые с жизнью, а потом ушла под воду. Обнаружили ее в 10 километрах от места трагедии в районе села Жанааул в Павлодарской области.

"Спасателями была обследована большая территория, 100 километров вниз по течению по водной поверхности прошли мы. Затем эхолотом была обследована местность до 20 километров. Водолазы обследовали площадь до 18 квадратных метров под водой. Вдоль берега также проводились поисковые работы. Буквально вчера тело всплыло. Возле берега его обнаружили", - сообщил заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Олег Трещев.

При этом спасатели отметили, что продолжаются поиски 27-летнего парня, который сорвался с обрыва в Иртыш в районе пригородного села Кенжеколь.

Напомним, 40-летняя женщина ушла под воду после того, как ее сбил катер на частном пляже в Павлодаре. Сотрудники ДЧС и волонтеры приступили к поискам тела погибшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986621-telo-pogibshey-posle-naezda-katera-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/