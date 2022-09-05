Женщина погибла после наезда катера в Павлодаре

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Спасатели ведут поиски 40-летней женщины, которая погибла после наезда катера. Павлодарка отдыхала на частном пляже, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

О поисках 40-летней женщины изначально сообщили волонтеры, которые также приступили к обследованию берега Иртыша. На их странице в Instagram указано, что павлодарка погибла после наезда катера. При этом якобы все произошло на глазах у ее сына.

"5 сентября с 07.30 часов на частном пляже у реки Иртыш силами ДЧС проводятся поиски женщины 1982 года рождения, которая 3 сентября, по словам очевидцев, скончалась от наезда катера", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Спасатели также ведут поиски 27-летнего парня, который утонул во время рыбалки. Произошло это на Иртыше в районе пригородного села Кенжеколь. При этом волонтеры уточняют, что погибший работал тренером команды "Иртыш", он сорвался с обрыва на глазах у друзей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986285-zhenschina-pogibla-posle-naezda-katera-v-pavlodare/