Шесть туристов погибло при восхождении на вулкан на Камчатке

Ключевская сопка. Фото: Tatyana Makeyeva / AFP / Getty Images

На Камчатке погибли шестеро человек. Все они были туристами и совершали восхождение на Ключевской вулкан, сообщает информагентство "Интерфакс".

"Шесть человек погибли, четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, в распоряжении которых четыре единицы техники", – сказал представитель краевого главка МЧС РФ.

По его данным, два человека находятся на базе, на высоте 3,3 тыс. метров.

В целом группа состояла из 10 человек, прибывших из семи регионов России, и двух гидов туристической компании. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская сопка.

По предварительным данным, накануне 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере. В субботу на высоте около 4 тыс. 150 метров, при падении с высоты, по данным следствия, "не менее пяти человек погибли".

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота – 4,8 тыс. метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986101-shest-turistov-pogiblo-pri-voshozhdenii-na-vulkan-na-kamchatke/