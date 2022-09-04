Полицейский застрелил своего товарища по охоте в Актюбинской области

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В Хромтауском районе Актюбинской области погиб мужчина. По информации полиции, его случайно застрелил товарищ во время охоты. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В субботу, 3 сентября, в дежурную часть полиции Хромтауского района поступило сообщение о том, что мужчина случайно застрелил на охоте своего знакомого.

"По данному факту установлено, что сотрудник полиции в выходной день поехал со своим знакомым на охоту. Во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, в результате последний скончался на месте", – сообщили в МВД.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас в отношении полицейского проводится расследование. В деле фигурирует статья о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 104 УК РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986072-politseyskiy-zastrelil-svoego-tovarischa-po-ohote-v-aktyubinskoy-oblasti/