Ожоги щелочью получил рабочий на предприятии в Павлодаре
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Рабочий одного из предприятий Павлодара попал в больницу: мужчина получил ожоги щелочным раствором во время работы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Инцидент произошел в минувшую среду, 31 августа, в гидрометаллургическом цехе одного из городских предприятий, пишет Рavlodarnews.kz.
Как сообщили корреспонденты издания, 30-летний работник в ходе промывки производственной линии получил ожоги щелочным раствором.
В департаменте полиции региона заявили, что мужчину с ожогами госпитализировали в больницу.
По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.
В региональном управлении труда информацию подтвердили. По несчастному случаю в ведомстве организовывают расследование.
Напомним, на днях в СКО произошла трагедия: 20-летний рабочий погиб на строительном объекте в Петропавловске при очистке колодца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985954-ozhogi-schelochyu-poluchil-rabochiy-na-predpriyatii-v-pavlodare/