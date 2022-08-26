Отец и сын утонули в реке Урал в Атырауской области

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Трагедия произошла накануне в Атырауской области - в реке Урал утонули взрослый мужчина и ребенок, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Сообщение от дежурного Департамента полиции Атырауской области о гибели двух человек поступило на пульт диспетчера вчера в 16:08.

Спасатели прибыли на место трагедии спустя 8 минут и сразу приступили к поискам утонувших мужчины 1995 года рождения и ребенка 2013 года рождения. Как оказалось, отец и сын купались в необорудованном для этого месте и утонули.

В 16:35 силами департамента по ЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, а в 18.44 спасатели достали тело мальчика.

В поисках были задействованы 4 сотрудника, 1 плавсредство департамента по ЧС Атырауской области, 10 сотрудников, 2 единицы техники департамента полиции региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984902-otets-i-syn-utonuli-v-reke-ural-v-atyrauskoy-oblasti/