Повышение и премию получили полицейские, спасшие жизнь младенцу в Алматы

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В МВД объявили о поощрительных мерах в адрес двоих полицейских из Алматы – ранее стражи порядка проявили отвагу, вытащив новорожденного из туалетной ямы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Polisia.kz.

"Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка.

Тем же приказом лейтенант Газиз Хамаскалиев получит премию в размере трех должностных окладов. Поздравляем!" – говорится в сообщении министерства.

Нуржан Шатунов и Газиз Хамаскалиев. Коллаж: t.me/POLICE_of_KZ

Об инциденте в Алматы МВД сообщило в четверг днем. Ночью у 17-летней девушки случился самопроизвольный выкидыш, когда она находилась в уличном туалете.

На место прибыли полицейские, которые и организовали спасательную операцию. Как она проходила, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984859-povyshenie-i-premiyu-poluchili-politseyskie-spasshie-zhizn-mladentsu-v-almaty/