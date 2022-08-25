Повышение и премию получили полицейские, спасшие жизнь младенцу в Алматы
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В МВД объявили о поощрительных мерах в адрес двоих полицейских из Алматы – ранее стражи порядка проявили отвагу, вытащив новорожденного из туалетной ямы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
"Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка.
Тем же приказом лейтенант Газиз Хамаскалиев получит премию в размере трех должностных окладов. Поздравляем!" – говорится в сообщении министерства.
Об инциденте в Алматы МВД сообщило в четверг днем. Ночью у 17-летней девушки случился самопроизвольный выкидыш, когда она находилась в уличном туалете.
На место прибыли полицейские, которые и организовали спасательную операцию. Как она проходила, можно прочитать здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984859-povyshenie-i-premiyu-poluchili-politseyskie-spasshie-zhizn-mladentsu-v-almaty/