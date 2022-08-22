20-летнему парню оторвало ногу в Кокшетау

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20 августа в полицию Кокшетау позвонил фельдшер с сообщением о поступлении в больницу 20-летнего парня с травматической ампутацией части левой ноги. Сейчас по факту нарушения правил охраны труда проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 20 августа в 19.44 часов в УП Кокшетау поступил звонок от фельдшера станции скорой помощи о том, что в приемный покой областной больницы доставлен 20-летний житель города с диагнозом "травматическая ампутация на уровне третей левой голени, рваные раны третей левой голени с дефектом мягких тканей".

Следственно-оперативной группой установлено, что пострадавший получил увечья на предприятии во время работы на вилочной телеге (устройстве, предназначенном для перемещения грузов).

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

В настоящее время государственным инспектором труда проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984243-20-letnemu-parnyu-otorvalo-nogu-v-kokshetau/