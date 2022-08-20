Ребенка унесло течением горной реки в Алматинской области

Поиски. Фото: instagram.com/kaskelenkz

В Карасайском районе проводятся поиски мальчика, которого унесло течением горной реки Каскеленка. Несчастный случай произошел 18 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Как рассказали в ведомстве, 18 августа в 14.40 часов спасателям поступило сообщение о том, что в Каскеленском ущелье Карасайского района по неосторожности упал в реку Каскеленка мальчик 2011 года рождения и его унесло течением. Ребенок находился на отдыхе с семьей.

На место незамедлительно были направлены сотрудники районного ОЧС и пожарной части Каскелена (8 человек и 2 единицы техники), а также личный состав РОСО Алматы (8 спасателей и 1 единица техники).

Также в поисках задействованы около 80 человек, в том числе полицейские, родственники, местное население и волонтеры.

"На данный момент поиски продолжаются", - пояснили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984074-rebenka-uneslo-techeniem-gornoy-reki-v-almatinskoy-oblasti/