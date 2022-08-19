Металлический штырь проткнул ребенку голову в Щучинске: возбуждено уголовное дело

Место происшествия. Фото: Polisia.kz

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке Щучинска, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как отметили в полиции, в среду, 17 августа, на одной из футбольных площадок, расположенных в городе Щучинск, около 17:00 в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Недоброкачественное строительство".

Полицейскими в рамках данного расследования был установлен застройщик данной детской площадки.

Кроме того, выяснилось, что объект состоит на балансе ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района”.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.

Напомним, что металлический штырь проткнул голову ребенку. Мальчика доставили в больницу, где врачи провели операцию и сумели вытащить инородное тело. Жизни и здоровью пострадавшего в настоящее время ничего не угрожает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983979-metallicheskiy-shtyr-protknul-rebenku-golovu-v-schuchinske-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/